Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı

Uşak Üniversitesi, 17 Temmuz tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrencinin LGBT bayrağı açması sonrasında öğrenci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği mezuniyet töreni esnasında bir kadın öğrencinin LGBT bayrağı açması sonrasında öğrenci hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Üniversitenin yaptığı açıklamada öğrencinin LGBT bayrağı açması provokasyon olarak nitelendirildi. Yapılan açıklamada, “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırsında mezun öğrencilerden biri kıyafetinde gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provakasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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