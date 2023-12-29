Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın can alıyordu

Kaynak: İHA
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın can alıyordu
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altın alındı. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı Işık Mahallesi Dalgıç Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı.

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Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen F.İ.K. (23) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. F.İ.K., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yanan ev oturulamaz hale gelirken, dumandan etkilenin F.İ.K.’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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