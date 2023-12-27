Çamaşır makinesinden çıkan yangın panik yarattı

Kaynak: İHA
Çamaşır makinesinden çıkan yangın panik yarattı
Adıyaman’da, çamaşır makinesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. kaynaklı çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 2214 Sokak içerisinde bulunan Ali Hamdani’nin evinin mutfak kısmında bulunan çamaşır makinesinden bir anda alevler yükseldi.

Yanmaya başlayan çamaşır makinesinin çıkardığı yangın ve dumanlar kısa sürede büyüyerek korku ve paniğe neden oldu.

Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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