Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog düşüyor. ‘Giderlerse gitsinler’ denilmişti. Hani sağlıkta çağ atlamıştık?

Ülkede yurt dışına göç eden hekim sayısı artarken, ülkede kalan hekimler de, sağlıkta şiddet ve kötü çalışma koşulları gibi sebeplerle kamu hastanelerinden ayrılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı ilk yeniden atama kura sonuçlarına göre kadroların yalnızca yüzde 38’i doldu.

ONKOLOJİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİNDE TEK HEKİM

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, 377 bin nüfusa sahip olan Uşak’taki hekim açığına dikkat çekti ve “Yurdumuzda pek çok sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de afiliye olduktan sonra hekim açığı kapatılmaya çalışılmış ancak bugün hastanede ana branşlardaki hekim sayısı yetersiz durumda kalmıştır. Onkoloji ve göğüs cerrahisinde tek hekim 7 gün 24 saat görev yapmaktadır” açıklamasında bulundu.

HEKİM KALMAYACAK

“Çoğu branşın hâlâ tek olduğu kurumda uzmanlık eğitimi almak için tercih yapan asistanlara dahiliye, KBB branşlarında eğitim verebilecek öğretim görevlisi bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin durumu içler acısıdır” ifadelerini kaydeden Uğur, gençlerin artık Tıp fakültelerini tercih etmediğini aktardı.

Uğur, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’na son verilmediği, sağlık emekçilerinin yaşam ve çalışma koşulları insan onuruna yaraşır şartlara getirilmediği sürece görev yapacak hekim ve sağlık çalışanı kalmayacak.” İfadelerini kullandı ve acilden ulusal, halkçı sağlık politikalarına geçilmesi gerektiğini vurguladı.