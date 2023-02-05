5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bin 81 sürücüye ceza kesildi

Uşak’ta yapılan denetimlerde bin 81 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:45
Takip Et

Uşak’ta bin 81 sürücüye para cezası kesildi

Bin 81 sürücüye ceza kesildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 81 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 887 araç kontrol edildi. Bin 81 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
4
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
5
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
6
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.