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Sevgililerin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Erkek bıçakladı ve öldü

Uşak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:59
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Uşak'ta bir kadın sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Sevgililerin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Erkek bıçakladı ve öldü
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İHA'dan edinilen bilgilere göre; olay Uşak’ta İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı.

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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