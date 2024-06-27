Uşak'ta bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Uşak'ta bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde 25 Haziran tarihinde yaşanan çatışmada yaralanan E.E'yi hastaneye bıraktıktan sonra kaçan G.S'nin izini sürekliyordu. G.S, dün Kemalöz Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Olay sırasında E.E'nin yanında bulunan F.Ö'nün de olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilen E.E. de polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.E, G.S, F.Ö, B.D. ve H.B. adliyeye sevk edildi. Bu süreçte E.E. ve G.S. tutuklanırken, F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.D. ve H.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Hatırlanacağı üzere Elmalıdere Mahallesi'nde meydana gelen çatışmada Emrah Bozbey hayatını kaybetmiş, E.E. ise yaralanmıştı. Olayın ardından B.D. ve H.B. gözaltına alınmıştı.

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