Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu amca ve yeğen hayatını kaybetti.

Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen 20 ACY 958 plakalı hafif ticari araç, Ürünköy Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan araç daha sonra K.İ. (51) idaresindeki 42 DKM 81 plakalı yem ham maddesi yüklü tankerle çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Tolga Bulut (24) ile amcası Osman Bulut (38), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, amca ve yeğenin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası Dünya
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı Güncel
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret?
Messi'den veda mesajı Spor
Messi'den veda mesajı
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler Ekonomi
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor Spor
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor