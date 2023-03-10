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Uşak'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Uşak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:33
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Uşak'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Uşak'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
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(İHA) - Edinilen bilgilere göre, Uşak Çevre Yolu'nda H.A. idaresindeki 35 DKZ 64 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklette bulunan Yasin Himmet Yıldız (19) olay yerinde, ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan aynı motosikletteki Emin Ünalan (18) da hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü H.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün 2,84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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