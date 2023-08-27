Usame Bin Ladin'i öldüren asker gözaltına alındı

2010'da saklandığı evde öldürülen Taliban lideri Usame Bin Ladin'i öldüren askerlerden olan Robert J. O'neill, Teksas'ta gözaltına alındı.

Usame Bin Ladin'i öldüren asker gözaltına alındı

Taliban lideri Usame Bin Ladin'e 2010’da düzenlenen baskına katılan ve Bin Ladin’i vurduğu kayıtlara geçen eski asker Robert J. O'neill'ın Çarşamba günü Teksas’ta gözaltına alındığı açıklandı.

Frisco’da bulunan O’neill’ın saldırı ve sarhoşluktan gözaltına alındığı belirtildi. Taliban liderini öldüren özel asker timi Seal Team Six bünyesinde yer alan ve Bin Ladin’i öldüren isim olarak bilinen O’neill’ın 3500 dolar kefalet ödediği ve serbest bırakıldığı açıklandı.

O'neill'ın ne yaptığı tam olarak açıklanmadı.

Eski askerin sicilinin kabarık olduğu da açıklandı. O’neill en son 2016’da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı.

screenshot-1-001.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

Öne Çıkanlar
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Son Haberler
Araç sahipleri dikkat! Ek MTV ve yapılandırma süresi 31 Ağustos'ta son buluyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Ek MTV ve yapılandırma süresi 31 Ağustos'ta son buluyor
Sörfçülerin kurtardığı yaralı yunus tedaviye alındı Güncel
Sörfçülerin kurtardığı yaralı yunus tedaviye alındı
Messi'nin eşi Antonella yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı Spor
Messi'nin eşi Antonella yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı
IMF heyeti Ankara’ya geliyor. Ekonomik krizin reçetesi ‘dış güçlerde’ aranıyor Ekonomi
IMF heyeti Ankara’ya geliyor. Ekonomik krizin reçetesi ‘dış güçlerde’ aranıyor
Açık alınla deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Açık alınla deyiminin anlamı nedir?
Ağaç yaşken eğilir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağaç yaşken eğilir atasözünün anlamı nedir?
Esnaf isyan etti: Kaçak göçek gideceğiz Suriyeliler gibi Afganlar gibi Siyaset
Esnaf isyan etti: Kaçak göçek gideceğiz Suriyeliler gibi Afganlar gibi