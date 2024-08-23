Üsküdar Belediyesinden Öğrencilere giyim ve kırtasiye desteği

Üsküdar Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde ilçe sınırları içinde ikamet eden 5 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği sağlayacak. Giyim ve kırtasiye için başvurular 23 Ağustos ile 3 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvuru sadece Üsküdar ilçesinde ikamet eden ve Üsküdar sınırları içindeki devlete ait İlk ve Orta Öğretim okullarında okuyan öğrenciler için geçerli olacak. Anaokulu ve lise eğitimi gören öğrenciler başvuruda bulunamayacak.

Başvurular anne veya baba adına yapılmalıdır. E-devlet üzerinden alınmış “PDF formatında” vukuatlı nüfus kayıt örneği ve öğrenci belgesi gereklidir.

Başvuru yapan öğrenci velisinin IBAN numarasını gösteren belgeyi başvuru sırasında sunması gerekmektedir. Ödemeler tek seferde IBAN numaralarına yapılacak.