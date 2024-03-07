Üsküdar - Çekmeköy metro hattında arıza

Kaynak: İHA
Üsküdar - Çekmeköy metro hattında arıza
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza meydana geldi. Yolcular arıza nedeniyle düren metrodan inerek tünelde yürüdü.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bir süreliğine seferler yapılamadı. Metronun istasyona gelmeden tünelde kalması nedeniyle tünelde inen vatandaşlar istasyona yürüdü. Seferlerin yapılamaması nedeniyle hem metro istasyonlarında hem de istasyon yakınlarındaki otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

aw156872-03.jpg

M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında bugün sabah saatlerinde teknik bir arıza sebebiyle bir süreliğine seferler yapılamadı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metro istasyonlarından çıkan vatandaşlar otobüs duraklarına koştu. Hem metro istasyonlarında hem de istasyonların yakınlarındaki otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metroyla yolculuk yapamayan vatandaşlar otobüs duraklarında da sıra bekledi.

aw156872-02.jpg

Bulgurlu istasyonuna gitmekte olan bir metro treni arıza nedeniyle tünelde kalınca vatandaşlar kapıyı açarak indi. Tünelde inen vatandaşlar istasyona kadar yürüdü.

aw156872-01.jpg

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır” ifadelerine yer verildi. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir diğer açıklamada, seferlerin tekrar yapılmaya başlandığı belirtildi.

Son Haberler
Ölüm döşeğindeki kayınvalidesinin verdiği bilgi ile yıkıldı. Yıllar sonra öğrendi Dünya
Ölüm döşeğindeki kayınvalidesinin verdiği bilgi ile yıkıldı. Yıllar sonra öğrendi
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi Gündem
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Her gün kahvaltıda ayıla bayıla yeniliyor ama organları yok ediyor. Yiyenin ömründen ömür gidiyor Sağlık
Her gün kahvaltıda ayıla bayıla yeniliyor ama organları yok ediyor. Yiyenin ömründen ömür gidiyor
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü Yerel Haberler
Üzerine yıldırım düşen ev küle döndü
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı Ekonomi
Türkiye'nin kapanan dev bankası yeniden açılıyor. 400'den fazla şubesi ve 8 binin üzerinde çalışanı vardı
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İyilik eden iyilik bulur atasözünün anlamı nedir?
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı Spor
Kaçak maç yayın izleyenleri ilgilendiren mahkeme kararı