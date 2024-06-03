Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü

Düzenleme: Kaynak: AA
Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da, Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında meydana gelen teknik sorunlar nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor ve istasyonlarda kalabalıklar oluştu.

M1B Yenikapı-Kirazlı hattında, hareket halindeki trenlerin yönlerinin karıştırılması sonucu teknik bir arıza ortaya çıktı.

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Bu arıza, seferlerin gecikmesine ve istasyonlarda yoğunluğun artmasına sebep oldu.

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Esenler durağında bekleyen yolcuların, raylar üzerinden atlayıp karşı yöne geçerek trene binmeye çalıştıkları görüldü.

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İstasyonda yapılan anonslarda, yaşanan gecikmenin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

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M3 Bakırköy-Kayaşehir hattındaki teknik arıza ile ilgili olarak Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"M3 Bakırköy-Kayaşehir hattımızda, elektrik dağıtım şirketinden kaynaklanan enerji dalgalanmaları sebebiyle oluşan teknik arıza nedeniyle, tren seferlerimiz sadece Kayaşehir ve İncirli istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir."

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Her iki metro hattındaki teknik sorunların çözülmesinin ardından, seferler tekrar düzenli bir şekilde işlemeye başladı.

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