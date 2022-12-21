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Üsküdar'da yürüyüş yolu çöktü facianın eşiğinden dönüldü

Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolunun alt kısmındaki alanda çökme meydana geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:38
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Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolu çöktü facianın eşiğinden dönüldü

Üsküdar'da yürüyüş yolu çöktü facianın eşiğinden dönüldü
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AA'da yer alan habere göre, Kız Kulesinin karşısında daha önceden büfe ve seyir-kafe olarak kullanılan alandaki beton blokta çökme oluşurken, beton parçaları ve çatlaklar ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından çöken yerlerin bir kısmının etrafına şerit çekildi, dubalar konuldu.

Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

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