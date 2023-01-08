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Faciadan son anda kurtuldu! Durumu fark edince bir anda...

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş yolun çöktüğünü fark ederek dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:04
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Rize’de bir vatandaş çöken yolda son anda kurtuldu

Faciadan son anda kurtuldu! Durumu fark edince bir anda...
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Rize Çayeli Şairler Deresi’nde şiddetli yağmurunda etkisi ile debisi artan dere, ıslah çalışmaları nedeniyle duvarın arkasında kalan asfalt yolun altında ki toprağın kaymasına neden oldu. Zamanla asfaltın altının tamamen boşalması ile yol çatlayarak bir anda koptu.

O esnada oradan geçen bir vatandaş ise kopan yol ile birlikte dere yatağından düşmekten son anda kurtuldu. Vatandaşın kopan yoldan kaçtığı anlar ise bir başka vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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