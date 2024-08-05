Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor

Olay saat 22.30 sularında Üsküdar Sahili'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre 26 yaşındaki Gurbet K. adlı kadın, sahil şeridinde yürüdüğü sırada denize düştü. Kadın karanlıkta nedeni ile bir anda suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmalarına başlandı. Diğer yandan olayda intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.