Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor

Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için ekipler arama çalışması başlattı.

Olay saat 22.30 sularında Üsküdar Sahili'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre 26 yaşındaki Gurbet K. adlı kadın, sahil şeridinde yürüdüğü sırada denize düştü. Kadın karanlıkta nedeni ile bir anda suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmalarına başlandı. Diğer yandan olayda intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem
Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem
Sahibinin dikkatini çekmek için komik hareketler yapan köpek
Sahibinin dikkatini çekmek için komik hareketler yapan köpek
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç
Son Haberler
Rusya'dan 'kıyamet' açıklaması. '2 dakika kaldı' Gündem
Rusya'dan 'kıyamet' açıklaması. '2 dakika kaldı'
Papa'dan 'Gazze' çağrısı Gündem
Papa'dan 'Gazze' çağrısı
150 bin liralık faizsiz kredi desteği. Detaylar belli oldu Ekonomi
150 bin liralık faizsiz kredi desteği. Detaylar belli oldu
iPhone 16 lansman tarihi sızdırıldı. Erken geliyor Teknoloji
iPhone 16 lansman tarihi sızdırıldı. Erken geliyor
Profesyonel yüzücü ve cankurtaran denizde boğuldu Yerel Haberler
Profesyonel yüzücü ve cankurtaran denizde boğuldu
Bu hatayı yapan kiracı apar topar evden çıkarılıyor. Mahkemeden emsal karar Gündem
Bu hatayı yapan kiracı apar topar evden çıkarılıyor. Mahkemeden emsal karar
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti Gündem
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti