Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Münih’teki konserinde ilginç bir an yaşandı. Konser sırasında, 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar 100 metre koşu finalinin yayını için kısa bir ara veren Adele, bu anı izleyicilerle paylaştı. Konser alanındaki dev ekranlardan olimpiyat finalinin görüntülerinin yayınlanması, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Olimpiyat finalini izlemek için verilen bu mola, hem Adele’nin hayranları hem de spor severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.