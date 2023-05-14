Üsküdar'da oy verme sırasında yangın

Üsküdar'da bulunan Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantindeki bir buzdolabının elektrik kontağından dolayı çıkan yangın, oy verme işlemi sırasında meydana geldi.

Üsküdar'da oy verme sırasında yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülse de okul duman kapladı. Oy kullanımını etkilemeyen yangın nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Polis ekipleri de olay yerine sevk edildi ve yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYI'DA OKULDAYDI

Yangın sırasında okulda olan CHP Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, "Sorun olacak bir durum yok. Merak etmeyin. Bir yangın oldu, buzdolabından bir kontak olmuş. Müdahale edildi, söndürüldü. Bu esnada hiç bir sandık görevlisi alanı terk etmedi.

Dolayısıyla, oy sayımı ve gizliliği açısından bir sorun yoktur. Dediğim gibi derhal söndürüldü. Hiç kimse sandıkları terk etmedi" dedi. Görgü tanığı Mustafa Kınalı "Çalışma sırasında yüksek fazdan gelen elektrikten dolayı kantindeki buzdolabında tutuşma olmuş. Onu söndürdüler. Bazı ampullerde patlamalar var. Yangın yüksek fazdan kaynaklanan bir yanma olmuş. Kabloların yanmasından dolayı 5 dakikalık bir duman oluştu. Başka bir sorun yok. Oy kullanımı devam ediyor" diye konuştu.

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