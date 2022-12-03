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Üsküdar’da prefabrik yapı imalathanesinde yangın

Üsküdar’da prefabrik yapı imalathanesinde yangın çıktı. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 05:47
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Üsküdar’da prefabrik yapı imalathanesinde yangın

Üsküdar’da prefabrik yapı imalathanesinde yangın
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Akşam Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki imalathanede yangın meydana geldi. Prefabrik yapı imalathanesinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. (AA)

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