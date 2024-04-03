Uskumru ve kolyoz balığını nasıl ayırt edersiniz? Kolyoz'u uskumru diye satıyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Uskumru ve kolyoz balığını nasıl ayırt edersiniz? Kolyoz'u uskumru diye satıyorlar
Uskumru ve kolyoz balığı, birbirlerine benzerlikleriyle fazlaca karıştırılan balıklardan. Bir balıkçının, bu iki balığın nasıl ayırt edileceğini anlattığı görüntüler vatandaşların dikkatini çekti.

Uskumru ve kolyoz balıkları, farklı türlerden olsalar da birbirlerine dış görünüş olarak çok fazla benziyor. Bu sebeple, çok fazla karıştırılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, uskumru ve kolyoz balığının ayırt edici özelliklerini sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı. O görüntüler, kullanıcıların dikkatini çekerken paylaşıma beğeni yağdı.

Söz konusu görüntülerde, uskumrunun kolyozdan daha lezzetli olduğu belirtilirken, birçok balıkçıda iki balığı karıştırarak sattıkları iletildi. Kolyozun karın bölgesinde beneklerin bulunduğu ifade edilirken bunun uskumruda olmadığı, uskumrunun saydam ve parlak bir karna sahip olduğu ifade edildi.

Kolyoz balığının kuyruğu sarı renkliyken, uskumrunun kuyruğunun lacivert olduğu iletildi ve uskumrunun üstündeki çizgilerin daha belirgin olduğu, kolyozunkilerin ise daha karışık olduğu söylendi.

Sosyal medya kullanıcısı, bu iki balığı ayırt etmenin en önemli özelliği gözlerine dikkat etmek olduğunu kaydetti ve kolyoz balığının gözlerinin daha büyük olduğunu vurguladı. Son olarak, fazla bilinmeyen bir bilgiyi kullanıcılarla paylaşan balıkçı, kolyoz balığının üst tarafından bakıldığında beyninin görülebildiğini fakat uskumruda böyle bir durumun olmadığını belirtti.

ekran-goruntusu-2024-04-03-112704.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-112652.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-112640.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-112627.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-111617.png

Son Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi. Tek tek kontrol edilecek Ekonomi
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi. Tek tek kontrol edilecek
Antalyalı çiftçilere hasar tazminatı Ekonomi
Antalyalı çiftçilere hasar tazminatı
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor Dünya
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor
2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü Gündem
2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu Magazin
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı Gündem
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı