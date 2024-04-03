Uskumru ve kolyoz balığını nasıl ayırt edersiniz? Kolyoz'u uskumru diye satıyorlar

Uskumru ve kolyoz balıkları, farklı türlerden olsalar da birbirlerine dış görünüş olarak çok fazla benziyor. Bu sebeple, çok fazla karıştırılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, uskumru ve kolyoz balığının ayırt edici özelliklerini sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı. O görüntüler, kullanıcıların dikkatini çekerken paylaşıma beğeni yağdı.

Söz konusu görüntülerde, uskumrunun kolyozdan daha lezzetli olduğu belirtilirken, birçok balıkçıda iki balığı karıştırarak sattıkları iletildi. Kolyozun karın bölgesinde beneklerin bulunduğu ifade edilirken bunun uskumruda olmadığı, uskumrunun saydam ve parlak bir karna sahip olduğu ifade edildi.

Kolyoz balığının kuyruğu sarı renkliyken, uskumrunun kuyruğunun lacivert olduğu iletildi ve uskumrunun üstündeki çizgilerin daha belirgin olduğu, kolyozunkilerin ise daha karışık olduğu söylendi.

Sosyal medya kullanıcısı, bu iki balığı ayırt etmenin en önemli özelliği gözlerine dikkat etmek olduğunu kaydetti ve kolyoz balığının gözlerinin daha büyük olduğunu vurguladı. Son olarak, fazla bilinmeyen bir bilgiyi kullanıcılarla paylaşan balıkçı, kolyoz balığının üst tarafından bakıldığında beyninin görülebildiğini fakat uskumruda böyle bir durumun olmadığını belirtti.