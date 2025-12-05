Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekim ayında 7 üst düzey hakemin bahis oynadığını açıkladı. Bu hakemler Profesyonel Disiplin Kurulu'na gönderilen listeyle ortaya çıktı. Bu isimler arasında en dikkat çeken ve kariyeri en yüksek olan isimse FIFA kokartı bulunan Zorbay Küçük'tü. Bu sezon en son Trabzonspor - Eyüpspor maçında düdük çalan Küçük daha sonra TFF tarafından bahis oynayan 152 hakem arasında sayıldı. Tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yasal bahis sitesinde açılan hesabın kendisine ait olmadığını iddia eden FIFA kokartlı hakem, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun ardından Küçük hakkındaki tedbir kalktı. Onun hakkında karar verilmedi.

İşler onun için olumlu gidiyor sanılıyordu ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasındaki MASAK araştırması Küçük'ü yeniden zor durumda bıraktı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan hakem için zor günler tekrar başladı.

BİR SUÇTAN HÜKÜM GİYERSE HAKEMLİK HAYATI BİTECEK

Zorbay Küçük, özel hayatında da birçok kez gündem oldu. Kuşadası'nda yanında kız arkadaşı varken aracında uyuşturucu maddeyle yakalandığı, suçu kız arkadaşının üstlendiği iddiaları basında yer aldı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hüküm giydi. Denetimli serbestlik aldı. 5 yıl içinde başka bir suçtan hüküm giyerse hakemliği bitecek.

FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI KART İSYANI

Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar birçok kulübün isyanına neden oldu. Küçük'ün 11 Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertlilere futbolculara 6 kez kırmızı kart göstermesi dikkat çekici bir istatistik olarak yer alıyor. 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe tek yenilgisini Trabzonspor karşısında 3-2'lık skorla alırken İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. Aynı sezon sarı lacivertlilerin 4-3 kazandığı Kaysersispor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetti. Maçın sonunda Fred ve Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi. Bu iki oyuncu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Yönetime Fenerbahçe tarafı çok sert tepki gösterdi. O tarihten sonra Zorbay Küçük bir daha sarı lacivertlilerin maçında görev alamadı.

DURSUN ÖZBEK SUÇLAMIŞTI

Ocak 2024'te Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, o dönem sarı kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kart gördüğü ve 1-1 biten Sivasspor - Galatasaray karşılaşmsından sonra hakem Zorbay Küçük'ü ağır dille eleştirmişti. Özbek şunları söylemişti: "Bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Zorbay Küçük, TFF'nin en önemli hakemlerinden bir tanesi. Sivas'ta oynanan maç çok önemli. Nasıl oluyor da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor. Analiz yaptığınız zaman Zorbay küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. Daha önce şikayetlerimizde yer aldı. Antalya maçında Muslera'nın ayağına bariz şekilde basıldı ve pozisyonu görmedi. Kırmızı kartı es geçti. Zorbay Küçük'ün Galatasaray ile sorunları bununla da bitmiyor. Geçtiğimiz sene Kerem Aktürkoğlu'na ifadeler nezaket dışıydı."

SERDAL ADALI 'ZİBİDİ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon mart ayında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Gaziantep FK maçından sonra başkan Serdal Adalı ağır ifadelerle Zorbay Küçük'e yüklenmişti. Adalı, "Biz derbiye yabancı hakem istememizin diyetini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik" demişti.

KÜÇÜK'ÜN BÜYÜKLERLE KARNESİ

Zorbay Küçük'ün 4 büyükler içinde en çok maçını yönettiği takım 23 ile Trabzonspor. Bordo mavililer bu karşılaşmaların 14'ünü kazanırken 5'i berabere bitti. 4 mücadeledeyse sahadan boynu bükük ayrıldı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 5, rakipleriyse 8 kırmızı kart gördü.

Dört büyükler içinde Trabzonspor'un ardından Küçük'ün en çok maçını yönettiği takım Beşiktaş. Siyah beyazlılar Küçük'ün düdük çaldığı maçların 6'sini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 5'iniyse kaybetti. Bu maçlarda Kartal 1 kez, rakipleri 3 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

Küçük, Fenerbahçe'nin 11 maçında görev aldı. Sarı lacivertliler 8 karşılaşmayı kazanırken 2 beraberlik, bir kez yenilgi aldı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 kırmızı kart görürken rakipler sadece bir kez kızardı.

Küçük'ün Galatasaray karnesi ise şöyle: Yönettiği maç 10. Sarı kırmızılılar Küçük'ün düdük çaldığı karşılaşmalarda 6 kez kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda bir kez Galatasaraylı bir kez de rakip oyuncu kırmızı kart gördü.

KÜÇÜK'ÜN BU SEZON GÖREV ALDIĞI KARŞILAŞMALAR

Adana bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük bu sezon 6 kez orta ve bir kez VAR hakemi olarak görev aldı. Bu karşılaşmalar ve sonuçları şöyle...

16 Ağustos: Kocaelispor - Samsunspor 0-1 (Orta hakem)

17 Ağustos: Gençlerbirliği - Antalyaspor 0-1 (VAR)

31 Ağustos: Başakşehir - Eyüpspor 0-0 (Orta hakem)

15 Eylül Rizespor - Gençlerbirliği 1-0 (Orta hakem)

26 Eylül: Alanyaspor - Galatasaray 0-1 (Orta hakem)

19 Ekim: Erokspor - Bodrum FK 1-1 (Orta hakem)

25 Ekim: Trabzonspor - Eyüpspor 2-0 (Orta hakem)