Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde ABD ve IŞİD karşıtı SDG ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda Ebu Mahmud öldürüldü.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor vilayetinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘Ebu Mahmud’ kod adlı IŞİD’in üst düzey lideri Muhammed Atiyah’ın öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon, Deyrizor’un El Curzi kasabasında gerçekleşti. Operasyon sırasında, Atiyah’ın ikamet ettiği eve bir baskın düzenlendi. Baskın sırasında Atiyah’ın direndiği ve koalisyon güçleri ile çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. Atiyah’ın Irak vatandaşı olduğu da ifade edildi.

Ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’nin 2023 yılında Suriye’de 350’den fazla IŞİD üyesini gözaltına aldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetini ve IŞİD ile mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

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