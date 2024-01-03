Usta oyuncu Halil Ergün'ün son hali olay oldu, İddialara "Kıskanmayın" diyerek yanıt verdi

Kanal D’de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Tekin karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün, son haliyle gündeme damga vurdu. 20 gün içinde 11 kilo kaybederek toplamda 40 kilo veren Ergün, zayıflama ameliyatı olup olmadığına dair sorulara cevap verdi.

“KISKANMAYIN” DEDİ

Halil Ergün’ün zayıflama ameliyatı olduğuna dair söylentiler yayılınca usta oyuncu konu hakkında açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı. Halil Ergün açıklamasında, "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" ifadelerini iletti.