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Usta sanatçının parti üyeliği duyuruldu

Usta sanatçı Cezmi Baskın'ın TİP'e katıldığı haberi partinin İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek tarafından duyuruldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:39
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Usta sanatçı partiye katıldı

Usta sanatçının parti üyeliği duyuruldu
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14 Mayıs 2023 seçimlerine 40 gün kala sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin siyasal partilere üyelik haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Akasya Durağı, Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın da Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına katıldı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Baskın'ın TİP'e katıldığını Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"

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