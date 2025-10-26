Yeni hikayenin Roma’da geçeceğini ve bir cinayet soruşturmasının antik çağlarla olan bağlantılarını ele alacağını belirtti. Romanın başkahramanları ise Almanya’da yaşayan Türk Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık işbirliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen 6. İzmir Kitap Fuarı, imza günleri ve çeşitli söyleşilerle okurları yazarlarla buluşturmaya devam etti. Polisiye edebiyatın önemli ismi Ahmet Ümit de bu etkinlikler zincirinde okurlarıyla buluştu.

YENİ ROMANDAN İPUÇLARI VE KAHRAMANLAR

Söyleşi sırasında kitaplarında cinayet ve tarih olmak üzere iki ana temanın daima bulunduğunu ifade eden Ahmet Ümit, şu bilgileri paylaştı:

“Antik cinayetler derken elbette bir nedeni var. Mesela Yırtıcı Kuşlar Zamanı günümüzde geçiyordu, orada antik hiçbir şey yoktu. Ama şu anda bambaşka bir roman yazıyorum, Roma’da geçen bir hikaye. Evet, yeni romanımda Roma’yı anlatıyorum. İnsanlığın ortak geçmişine dokunan, günümüzle geçmiş arasında gidip gelen bir roman bu. Tıpkı Patasana, Ninatta’nın Bileziği gibi, ama bu kez sahnemiz Roma. Hem cinayet hem tarih var yine içinde. Olay günümüzde geçiyor, ama Roma İmparatorluğu’nun gölgesi hep üzerimizde.”

GİZEMLİ RİTÜEL VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni romanın dedektiflerinin yine Berlin Cinayet Masası'ndan Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker olacağını belirten Ümit, romanda işlenecek konuya dair şunları ekledi:

“Antik dönemlerden kalma gizemli bir ritüeli anlatıyorum. Kafanızı karıştıracağım, sizi kandıracağım, öyle zannedeceksiniz, takip edeceksiniz. Bunları tartışacaksınız, ‘Bu mu acaba diyeceksiniz.’ O mu çıkacak onu bilmiyorum, ama anlatması çok keyifli, çok güzel.”

Ümit, tarihsel romanları yalnızca geçmişi aktarmak için değil, bugünü daha iyi anlamak için yazdığını vurguladı. Gelecekte, merak ettiği Selçuklular üzerine bir roman yazma planından da bahsetti. Ümit, yeni romanının, doğum günü olan 30 Eylül 2026’da yayınlanacağı müjdesini verirken, romanın sloganının ise “Ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir” olduğunu dile getirdi.