Hatay'a yardım eden Afrikalı Prens sahte çıktı

Büyük depremde bir de çakma prens ortaya çıktı. Üzerine üniforma giyen Afrikalı Prens denilen Freedom Jacop Ceasar'ın çakma prens olduğu ortaya çıktı.

Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini duyurdu.

Savaş paylaşımında "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 16 Şubat 2023 tarihinde yaptığı paylaşımda yer alan üniformalı kişinin “Afrika prensi” olduğu iddiası birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi ve yanlış anlaşıldı. Paylaşım beğeni toplarken, yorumlarda fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve “Afrika prensi” ifadesinin ne anlama geldiği konusunda tartışmalar yer aldı.

PEKİ AFRİKA PRENSİ KİM?

Bununla birlikte söz konusu kişinin Afrika Prensi değil eski bir gece kulübü işletmecisi ve müteahhit olduğu ortaya çıktı.

Başkan Savaş'ın Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar'ın eski bir gece kulübü işletmecisi ve müteahhit olması sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIMA ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Paylaşımın altına "O Prens değil, o sıradan Ganalı sade bir vatandaş. Giydiği kıyafet de resmi bir şey değil Gana'daki herkes aynı kıyafeti giyebilir'' diyerek çok sayıda yorum yazdı.

Tarihçi Emrah Sefa Gürkan konuyla ilgili yaptığı paylaşımında "Kıta'nın değil ülkenin prensi olur, üzerindeki üniforma da çakma" diyerek tepki gösterdi

Gürkan, ''Bu adam prens falan değil, zaten ülkenin prensi olur koca kıtanın değil Bu böyle gece kulübü işletmeciliğinden müteahhitliğe geçen enteresan bir iş adamı. Üstündeki üniforma da çakma. Katkı yapmıştır yapmamıştır onu bilemem de prens diye hani Nijerya kralı, onun oğlu var Yani kendisine böyle sahte bir persona yaratan birine biraz dikkat etmek gerekebilir. İlginç adam ama Allah'ı var.'' dedi.

Jacob Caesar, kendisine ait internet sitesinde de kendisinden “Prince of Africa" Freedom” olarak bahsedilmiş. Instagram ve Twitter profilinin açıklama kısmında da “The people’s prince” ifadeleri yer alıyor. Ancak Freedom Jacob Caesar bu ifadeleri kendisi için kullanıyor ve bu lakaplar büyük ihtimalle yaptığı hayırsever yardımlar sebebiyle kullanılıyor. Ancak belirtildiği üzere Caesar, bir prens değil.

Yani Ganalı bir iş adamı ve hayırsever Caesar’ın sosyal medya hesaplarında kullanılan “The Prince of Arica” ifadeleri kendisinin kullandığı lakap niteliğinde.