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Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Ercan, "Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 06:23
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Ahmet Ercan’dan uyarı: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu

Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu
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Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem pek çok kentte hissedildi.

Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ercan, artçı depremlerin süreceğini söyledi.

Ercan’ın açıklaması şöyle:

“Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes konteyner evler ile arabalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek.”

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