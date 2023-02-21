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Deprem bölgesine İtalyanların kurduğu sahra hastanesinden devletin haberi yok

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’ın Defne ilçesinde İtalyanların sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı. Ancak hastaneden yerel yetkililerin habersiz olması dikkat çekti. Hastanenin yetkilisi devlet yetkililerin kendilerini ziyaret etmediğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:47
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Deprem bölgesine İtalyanların kurduğu sahra hastanesinden devletin haberi yok

Deprem bölgesine İtalyanların kurduğu sahra hastanesinden devletin haberi yok
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Yeniçağ Özel / Serkan Talan

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için çok sayıda ülkeden görevliler geldi. İçişleri Bakanı Soylu’nun 4. seviye alarm verdiklerini açıklaması sonrası deprem bölgesine İtalya’dan da bir ekip geldi.

İtalyanların depremzedelerin yaralarını sarmak için sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı. Dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan hastanede acil müdahalenin yanı sıra ameliyat da yapılabiliyor. İlçede bulunan Atatürk Stadı’nda kurulan hastanenin 2 gün içinde kurulduğu öğrenildi.

DEVLETİN HASTANEDEN HABERİ YOK

İtalyanların Hatay’da kurduğu sahra hastanesiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İtalyan yetkililer, hastanenin kurulması sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ya da Kaymakamlık’tan hiçbir yetkilinin hastaneyi ziyaret etmediğini belirtiyor. Hastaneyi sadece Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel’in ziyaret ettiği öğrenildi.

Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların haberi olmadığı için hastanenin oldukça boş olduğu görüldü.

HER BRANŞTAN DOKTORLAR BULUNUYOR

Defne’de bulunan sahra hastanesinde her branştan doktor bulunuyor. İtalyan doktorlar tercümanlar aracılığı ile depremzedelerin durumunu öğrenerek tedaviye başlıyor.  Çadırlar arasında tüp geçit bulunurken ameliyathane de yer alıyor. Öte yandan çadırların içinde ısıtıcılar da yer alıyor.

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