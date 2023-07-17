Üvez bitkisi kabızlığı önlüyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığı önleyen üvez bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık her insanda oluşabilen bir durum olsa da özellikle tuvalete çıkıldığında dışkıda ya da tuvalet kağıdında kan görülmesi, ateşin eşlik etmesi, kilo kaybı ya da halsizlik gibi şikayetlerin de olması ciddi bir problem olabileceğinin sinyalini verir. Ayrıca beslenme tarzında ya da kullanılan ilaçlarda bir değişiklik olmadan ve daha önce kabızlık geçirmeden yeni ortaya çıkan kabızlık durumunda da sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Kabızlıktan korunmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Meyve, sebze, erik suyu ve tahıl gibi lif oranı yüksek gıdaları tüketmek faydalıdır. Ayrıca bol su ve sıvı alımı da önemlidir. Tuvalet ihtiyacı hissedildiğinde mutlaka beklemeden tuvalete gidilmelidir. Bunların dışında laksatif etki gösteren ilaçlar da bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlığı sonlandırır. Kabızlık tedavisinde kullanılan lavmanlar, fitiller ya da haplar olduğu gibi laksatif etkili toz ya da şuruplar da mevcuttur.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık sorunu yaşayan kişilerde nedeni saptayabilmek için doktorlar tarafından çeşitli sorular sorulur. Kabızlığın süresi, bağırsak hareketlerinde oluşan değişiklik, ilaç kullanım öyküsü veya herhangi bir ek hastalığın olup olmadığı önemlidir. Hastaların aklındaki kabızlık tanımı, tıbbi olarak kabızlık tanımından farklı olabileceği için dışkılama sıklığının ve özelliklerinin değerlendirilmesi, tanı konulmasında ve etiyolojinin saptanmasında yardımcı olur. Kabızlığa ek olarak bazı kişilerde dışkı sıkışmasına bağlı olarak kabızlık sonrası sıvı dışkılama yani taşma ishali oluşabilir. Dışkıda kan görülmesi, 4.5 kilodan fazla kilo kaybı, ailede kolon kanseri ya da inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsü olması, kansızlık ya da akut başlangıçlı kabızlık gibi durumlarda kabızlığın nedeni ciddi bir durum olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

ÜVEZ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; orta boylu bir ağaçtır. En yaygın türü olan kuşüvezi yamaçlarda ve çalılık yerlerde yetişir. Yabaniüvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar arasında dağınık olarak bulunur. Üvez denilen meyvesi, muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir.

NASIL KULLANILIR?

Meyveler C vitaminince zengin olduğu için onlardan şurup ve ekstraktları hazırlanarak kullanılabilir.