Uyanıldığında yapılmaması gerekenler ortaya çıktı

Sabahları uyanıldığında yapılmaması gerekenlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Uyanıldığında yapılmaması gerekenler ortaya çıktı

Sabahları uyanmak zor olabilir. Çoğumuz yataktan fırlayıp, kendimizi güne hazırlamak için acele ediliyor. Fakat bu şekilde yaparak, sağlığımızı ve enerjimizi olumsuz etkileyebilecek bazı hatalar yapıldığı biliniyor.

Sabah uyanıldığında kaçınılması gereken şunlardır:

-Karanlıkta uyanmak

Sabahları gün ışığına maruz kalmak, vücudunuzun biyolojik saatinin ayarlanmasına ve melatonin hormonunun düzenlenmesine yardımcı olur. Gün ışığı, aynı zamanda kilo kontrolü için de önemlidir. Bir araştırmaya göre, sabah ışığı alan kişilerin vücut kitle indeksi, almayanlara göre daha düşüktür.

-Yataktan hızlıca kalkmak

Bu hareket, gece boyunca kasılan sırt kaslarınıza zarar verebilir. Ayrıca bel fıtığı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Yataktan kalkmadan önce birkaç dakika esnemeniz, kaslarınızı gevşetmenize ve kan dolaşımınızı artırmanıza yardımcı olur.

-Proteinsiz kalmak

Kahvaltıda protein almak, vücudunuzun onarımı ve yenilenmesi için gereklidir. Ayrıca protein, tokluk hissi verir ve kan şekerinizi dengeler. Kahvaltınızda yumurta, peynir, yoğurt, süt, et, balık, kurubaklagil veya kuruyemiş gibi protein kaynaklarından birini veya birkaçını tüketmeye özen gösterin.

-Su tüketmemek

Sabahları su içmek, vücudunuzu toksinlerden arındırır, sindirim sisteminizi çalıştırır ve cildinizi canlandırır. Uyku sonrası susuz kalan vücudunuz, bol suya ihtiyaç duyar. Sabah uyandığınızda en az iki bardak su içerseniz, güne daha dinç başlarsınız.

-Kahvaltıyı geçiştirmek

Kahvaltı, güne başlamanın en iyi yollarından biridir. Kahvaltıda yeterli ve dengeli beslenmek, metabolizmanızı hızlandırır, enerjinizi artırır ve iştahınızı kontrol eder. Kahvaltıda sadece bir meyve veya peynir yemek yeterli değildir. Kahvaltınızda, günlük kalori ihtiyacınızın yaklaşık %25'ini almalısınız.

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