Uyanınca ilk yapılması gereken belli oldu. Herkesin yıllarca yanlış yaptığı ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İngiliz bir dermatolog, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Doktor, sabahları yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini dile getirdi.

İnsanları sabah ve akşam rutinlerinde yaptığı yanlışların cilt sağlığı üzerinde önemli ve zararlı etkileri olabileceği yönünde uyarılarını açıkladı.

Doktor sözlerine şöyle devam etti:

“Diş macunundan ağzınıza akan bakteriler çenenizden akarak sivilceye neden olabilir ve tüm gece deride kalan hidrojen peroksit, alkol, karbonat ve florürlü diş macununu bırakır.”

YUMUŞACIK BİR CİLT İÇİN EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ DOĞAL YÖNTEMLER…

-Cilt temizliğine önem verin. pürüzsüz cilt için en önemli adım temizlik

-Cilt tipinize uygun ürünler seçin.

-Tonik kullanın

-Cildinizi nemlendirin

-Peeling uygulayın

-Yüz maskesi kullanın

-Serum kullanın

-Dengeli beslenin