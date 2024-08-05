Uyarıları dinlemedi boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyarıları dinlemedi boğuldu

Serinlemek için girdiği suda boğulan Cemil Ö. yaşamını yitirdi. Vatandaşın uyarılara rağmen suya girdiği öğrenildi.

Olay Kaman ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemil Ö. Ankara'dan arkadaş ziyareti için Kaman ilçesine gitti. İlçeye bağlı İkizler köyünde yer alan dereye serinlemek için giren Cemil Ö., arkadaşlarının 'sazlık var açılma' uyarısına rağmen girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde suya giren Cemil Ö.'ye arkadaşları; 'Gitme, inatsın, giriyorsun ama yüzme biliyor musun?' şeklinde seslendi.

EN SON "YORULDUM" DEMİŞ

Cep telefonu kaydında en son arkadaşlarına 'yoruldum' diye seslenen Özdemir'e arkadaşı 'Yoruldun da ne için gittin, sana gitme dedik?' şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Cemil Ö.'nün gözden kaybolması sonrasında arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler; kısa sürede Cemil Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Cemil Ö.'nün cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

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