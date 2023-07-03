Yapılan çalışmalar çiftlerin yasadıkları konforsuz uyku deneyimlerinin ileride uyku boşanmasına neden olabileceğini ortaya koydu. Peki, uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?

UYKU BOŞANMASI NEDİR?

Uyku boşanması çiftlerin ayrı yataklarda uyumaya başlamasını ifade eden durumdur. Eskiden yalnızca ilişki uzmanları tarafından tartışılan ve çiftin karşılıklı ilişkisi üzerine değerlendirilen bu durum, artık uyku uzmanlarının da radarında.

Uykunun henüz hafif olduğu 2. evrede dahi partnerlerden birinin horlaması, yatakta dönmesi ya da hapşırması, öksürmesi gibi durumlar, diğer partnerin uyku kalitesinin düşmesine neden oluyor. İşte, uyku boşanmasının da uyku uzmanlarının merceğine girme nedeni tam olarak budur.

UYKU BOŞANMASI HANGİ KOŞULLARDA OLUR?

Eğer aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse uyku boşanması gerçekleşebilir:

- Uyuma-uyanma saatleriniz partnerinizden farklıysa

- En küçük seste hemen uyananlardansanız

- Uyandıktan sonra tekrar uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız

- Partneriz horluyor ya da uykusunda çok hareket ediyorsa

- Partneriniz uyku hijyenine dikkat etmiyorsa ve dizi izleyerek uyumak, uyumadan önce telefonla oynamak gibi alışkanlıkları varsa

- Yatak odası tercihleriniz partnerinizden farklıysa (nem oranı, sıcaklık, ışık vb.)