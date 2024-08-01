Uykusunda diri diri yandı

Kaynak: İHA
Uykusunda diri diri yandı

Irak Zaho'da TIR şoförlüğü yapan M.K., aracının içinde uykuya daldı. Tanker esrarengiz bir şekilde infilak ederek yanmaya başladı. Vücudunda yanıklar oluşan sürücü yaralandı.

Irak Zaho'da Asya Tanker sahasında bilinmeyen bir neden ile bir tankerde patlamanın ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki iki TIR'a daha sıçradı. Yangın sırasında aracında uyuyan Silopi nüfusuna kayıtlı M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının içerisinde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Zaho Hastanesine kaldırıldı.

M.K., Burada yapılan müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. M.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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