Uykusuzluk insanı bakın ne yapıyormuş

PLOS Biology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bilgilere göre yetersiz uyku, bireylerin bir başkasına yardım etme ihtimalini kötü yönde etkiliyor.

Araştırmacılar, 24 kişiyi 8 saatlik uykudan ve uykusuz bir gecenin ardından sonra inceledi. Katılımcıların başkasına el uzatma isteğinde, yorgun olduklarında yüzde 78'lik bir düşüş olduğu ortaya kondu. Bu kişilerin beynini inceleyen uzmanlar uykusuz kalmayı, beynin sosyallikle ilgili bölgesinde aktivitenin azalmasıyla ilişkilendirdi.

Ekip, 2001-2016'da ABD'de yaz saati uygulamasından önce ve sonra yapılan 3 milyonu aşkın deneği de inceledi. Zira yaz saati uygulaması, daha kısa uyku anlamına geliyordu. Yaz saati uygulamasına geçildikten sonra deneklerin yüzde 10 azaldığı belirlendi.

100'den fazla kişide 3-4 gün boyunca yapılan çalışmada, bencilliği ölçmede uyku kalitesinin uyku miktarından daha önemli olduğu vurgulandı. Araştırmayı yöneten Eti Ben Simon, "Uykuda sadece bir saatlik kayıp bile başkasına yardım etme tercihini etkilemek için fazlasıyla yeterliydi" diye konuştu.



Araştırma ekibinde yer alan diğer sinirbilimci Matthew Walker ise görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Uyku kaybının asosyal davranışları tetiklediğini ve insanların, doğuştan gelen birbirlerine yardım etme arzusunu azalttığını keşfettik. Yani bir bakıma ne kadar az uyursan o kadar az sosyal ve çok bencil olursun"