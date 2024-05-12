6 yaşındaki motokrosçu yarışlarda şampiyon olmak istiyor

Kaynak: İHA
6 yaşındaki motokrosçu yarışlarda şampiyon olmak istiyor
Yalova'da yaşayan 6 yaşındaki Uras Alp İşler, motor sporlarında şampiyonluklar almak istediğini söyledi.

Genç motokros tutkunu Uras Alp İşler, Yalova’nın zorlu arazilerinde babası Alper İşler’in rehberliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Henüz beş yaşında iken motosiklete başlayan ve bisiklet sürmeyi hızla öğrenen Uras Alp, motosikletin hem zevkli hem de tehlikeli yönlerini deneyimlediğini aktardı. Daha önce katıldığı iki yarıştan edindiği tecrübelerle, 19 Mayıs’ta Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan yarışta birincilik hedeflediğini söyledi.

Yalova’da uygun bir antrenman parkuru olmamasının zorluklarını yaşayan genç sporcu, “Parkur olsaydı keşke. İnsanlar caddede değil, parkurda sürseydi,” diyerek duygularını ifade etti.

Babası Alper İşler ise, oğlunun motosiklet tutkusunu destekleyerek, geçen sezon iki yarışa katıldıklarını ve bu yıl yeni sezona hazır olduklarını belirtti. Yalova’da bir parkur eksikliği olduğunu vurgulayan Alper İşler, “Yalova’yı iyi temsil edeceğimize inanıyoruz,” dedi.

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