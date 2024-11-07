Uyuduğunuz saat zeka seviyenizi belirliyor! En zeki insanlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uyuduğunuz saat zeka seviyenizi belirliyor! En zeki insanlar belli oldu

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, zeki bireylerin ortak özelliği mi? Yapılan birçok araştırma, geç yatmanın zekâ düzeyiyle ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

Psychology Today'de yer alan bir çalışmaya göre, daha yüksek IQ'ya sahip kişilerin gece geç saatlere kadar uyanık kaldıkları gözlemlenmiş., 20'li yaşlardaki bireylerin yatma saatleri, IQ seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin, ortalama bir IQ seviyesine sahip bireyler genellikle saat 23:41 civarında uyurken, yüksek IQ'ya sahip olanlar 00:10'da uykuya dalıyor ve "çok zeki" olarak tanımlanan kişiler ise 00:29 civarında uyumayı tercih ediyor.

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ZEKÂ MI YOKSA UYMAMA MI?

Yapılan araştırmaya göre, yüksek zekâya sahip kişiler tarih boyunca toplumun alışkanlıklarına karşı farklı bir yaşam tarzı benimser. 9-5 iş saatleri ve gündüz rutiniyle uyumlu yaşamaktansa, geceleri geç saatlere kadar uyarak toplumsal normlardan sapıyor olabilir. Yani, gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, toplu yaşamın sıradan ritimlerine karşı bir başkaldırı olabilir.

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GECE HAYALLERİ VE YARATICILIK

Bazı araştırmalar, yüksek IQ'ya sahip kişilerin gece, sessiz ve sakin ortamda daha yaratıcı düşüncelere dalma eğiliminde olduklarını göstermekte. Gece saatleri, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için ideal bir zemin sunar.

GENETİK UYKU DÜZENİ VE ZEKÂ İLİŞKİSİ

Bilim insanları, uyku düzeninin %50 oranında genetik olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde, IQ'nun da genetik bir özellik olduğu göz önüne alındığında, zekâ ile gececi bir uyku düzeni arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanır. Gececi bir yaşam tarzı, bireylerin genetik yapısına, alışkanlıklarına ya da zekâ seviyelerine bağlı olabilir.

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GECE KUŞU OLMANIN DEZAVANTAJLARI

Gece geç saatte uyanık kalmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalı. Kanazawa'nın araştırmasına göre, geç yatmak, kalp hastalıkları, depresyon ve yeme bozuklukları gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Psikolog Marian Giamnietro, gece kuşlarının daha az istikrarlı, güvenilmez olabileceğini ve bağımlılık gibi sorunlara daha yatkın hale geldiklerini belirtiyor.

Sonuç olarak, gececi uyku düzeni ile zekâ arasında bir bağ olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, bu alışkanlıkların bazı bireylerde farklı kişilik özellikleri ve sağlık durumlarıyla bağlantılı olabileceği söyleniyor.

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