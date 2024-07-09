Uyurken ağzınızdan su geliyorsa dikkat! O hastalıkların habercisi

UYURKEN AĞIZDAN SU GELMESİNİN TEDAVİSİ
Uyurken ağızdan su gelmesi, yani hipersalivasyon durumunun tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
İşte bazı tedavi yöntemleri:
1. Uyku Pozisyonunu Değiştirmek: Uyurken salya akması için denenecek ilk şey uyku pozisyonunuzu değiştirmektir. Yan ya da yüzüstü uyuyan kişilerde salya akması daha olasıdır.
2. Ev İlaçları: Ağzınızda sağlıklı bir tükürük dengesi sağlamak için su tüketimi artırılabilir ve ağız kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanılabilir.