Uyurken ağzınızdan su geliyorsa dikkat! O hastalıkların habercisi

Sonuç olarak, uyurken ağızdan su gelmesi genellikle ciddi bir sorun teşkil etmese de, eğer sık yaşanıyorsa ve rahatsız edici ise, bir sağlık profesyoneline danışmak en doğrusudur.

Herhangi bir sağlık sorununun erken teşhisi ve tedavisi için doktor tavsiyesi almak önemlidir.