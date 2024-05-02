Uyuşturucu dolu çantayı bir araçtan diğerine teslim ederken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İHA
Uyuşturucu dolu çantayı bir araçtan diğerine teslim ederken suçüstü yakalandılar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan bir denetim sırasında, bir araçtan diğerine çanta teslim edilirken polisin müdahalesi sonucunda 15 bin adet captagon hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde bir denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında, polis ekipleri 2 aracın sürücülerinin birbirlerine çanta teslim ettiğini fark etti.

Polis yaklaştığında, şahıslar araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Bir şahıs aldığı çantayı yere atarak kaçmaya devam etti, ancak atılan çanta polis tarafından muhafaza altına alındı.

Kısa süren bir kovalamacanın ardından her iki araç da durduruldu. Çantanın içinden 5 pakete sarılı halde 15 bin adet captagon hapı ele geçirildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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