Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen Y.Ö. ve M.G.P.'yi takibe aldı.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan Y.Ö. ve M.G.P.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 paket halinde 25,83 gram metamfetamin maddesi, 9 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.Ö. ve M.G.P. çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)