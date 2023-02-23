23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı 

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu üzerlerinde ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:42
Takip Et

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı 

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı 
+
Aa
-

 Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen Y.Ö. ve M.G.P.'yi takibe aldı.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan Y.Ö. ve M.G.P.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 paket halinde 25,83 gram metamfetamin maddesi, 9 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tüfek kartuşu ve  uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.Ö. ve M.G.P. çıkarıldıkları mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)        

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
2
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
3
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
4
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
6
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
7
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Malatyalı depremzede aile ile görüştü
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
﻿ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.