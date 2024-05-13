Vakıfbank Zehra Güneş'in tahtını sallayacak transferi açıkladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin iddialı takımlarından Vakıfbank kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-Siyahlı kulüp, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattığını duyurdu. Ağustos ayında takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için kulüpten, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." açıklaması yapıldı.

23 yaşındaki sarışın voleybolcu, güzelliği ile Vakıfbank'ın güzel yıldızlarından Zehra Güneş'e rakip olacak gibi.

1.96 boyundaki Kendall Kipp, Zehra Güneş'in koltuğunu sallayabilir mi bilinmez, ama Vakıfbark'ın gücüne güç katacağı kesin.

İşte Kendall Kipp'in fotoğrafları: