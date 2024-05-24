Uyuşturucu krizine giren mahkum kendini ateşe verdi: 1’i ağır, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu krizine giren mahkum kendini ateşe verdi: 1’i ağır, 4 yaralı

Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda uyuşturucu bağımlısı bir mahkum krize girerek kendini yaktı. Çıkan yangında kendini ateşe veren mahkum ağır yaralanırken 2 mahkum ve 2 infaz koruma memuru da dumanlardan etkilendi.

Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö. isimli mahkum uyuşturucu krizine girdi.

Yaşadığı krizin ardından kendini çakmakla ateşe veren S.Ö. kaldığı tek kişilik koğuşta yangın çıkmasına sebep oldu.

Durumu fark eden infaz koruma memurları yan koğuşlarda yer alan mahkumları hızla tahliye ederek alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Cezaevine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kendini yakmaya çalışan S.Ö. ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dumanlardan etkilenen 2 mahkum ile 2 infaz koruma memuru da ayakta tedavi edildi.

Hastanede tedavi altına alınan S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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