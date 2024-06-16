Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı

THY EuroLeague'de final four oynayan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılıklar yaşandı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekipte takımda yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yardımcı antrenörlerimiz Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."