Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de 2 ayrılık. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyetinde 2 ayrılık yaşandı.

THY EuroLeague'de final four oynayan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'da sürpriz ayrılıklar yaşandı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekipte takımda yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yardımcı antrenörlerimiz Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."

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