Weghorst'tan flaş Beşiktaş açıklaması

Hollanda; Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanan mücadele Portakalla'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golün sahibi olan Wout Weghorst maçın ardından Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Öncelikle galibiyet için konuşan Weghorst, "Duygularım tarif edilemez. Özellikle de böyle bir turnuvada gol atmak... Çok özel! Daha geçen hafta buna hazırdım. Bana rolümün ne olduğu açıkça söylendi. Takımınız için maksimum düzeyde orada olduğunuzdan emin olmalısınız. Şahsen benim için bu rüya gibi bir senaryo" dedi.

Hollandalı yıldız, "Bir gün Beşiktaş'a döner misin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda, özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim. Hep kalbimde olacaklar. Bir gün Beşiktaş'a dönebilir miyim? Bunu asla bilemeyiz."

Son olarak EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini kaydeden Weghorst, "Sadece tek bir hedef var. O da kupayla birlikte orada durmak. Bu sadece bende değil, herkeste var. Bu yüzden başlangıç çok önemli, sonra ona doğru büyürsünüz. Mutlak hedef tarih yazmak, biz buna hazırız" yorumunu yaptı.