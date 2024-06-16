Elindeki bıçağın üstüne düşüp öldü denilmişti. Akıl almaz ölümün ardından cinayet çıktı

Düzenleme: Kaynak: HALK TV
Elindeki bıçağın üstüne düşüp öldü denilmişti. Akıl almaz ölümün ardından cinayet çıktı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kurban kestiği sırada kalp krizi geçirdiği belirtilen Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda kurban kesim merkezinde 56 yaşındaki kasap Doğan İçeloğlu, kurban keserken elindeki bıçakla beraber yere yığıldı.

BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ SANILDI

Karın bölgesinden kan gelen İçeloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve bıçağın üzerine düştüğü zannedildi. Olay yerine gelen savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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CİNAYET ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlenen İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

KALABALIK OLDUĞU İÇİN SİLAH SESİ DUYULMADI

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği cinayet sırasında hayvan pazarının çok kalabalık ve gürültülü olduğu için silah sesinin duyulmamış olabileceği tahmin ediliyor.

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YORGUN MERMİ Mİ?

Polis ekipleri, İçeloğlu'nu öldüren merminin yorgun mermi olabilme ihtimali üzerinde duruyor.

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