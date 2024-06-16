Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması nedeniyle aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.E.’nin kullandığı 06 BH 4845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Sürücü İ.E. ile aynı aileden olduğu belirtilen Y.Ş., R.Ş. M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Kazayı hafif şekilde atlayan yaralılar, farklı bir araçla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu ifade edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeden sonra kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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