Uyuşturucu kullanan 7 kişi yakalandı

Aydın’ın İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarının uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan faaliyetler çerçevesinde yakalanan Ö.T., İ.Ö., A.T. K.K., Ö.Y., D.A. ve S.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testler sonucu uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü öğrenildi.