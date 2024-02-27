Uyuşturucu kullanan 7 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu kullanan 7 kişi yakalandı
Aydın’ın iki ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken, haklarında başlatılan adli süreç sürüyor.

Aydın’ın İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarının uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan faaliyetler çerçevesinde yakalanan Ö.T., İ.Ö., A.T. K.K., Ö.Y., D.A. ve S.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testler sonucu uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

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