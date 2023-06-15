Uyuşturucu operasyonu

İHA’nın haberine göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı-projeli çalışmada; Düzce Merkez Konuralp Mahallesinde Y.Ş. isimli yakalandı.

Şahsın üzerinde aracında ve ikametinde yapılan aramada 2 parça toplam 10 gram Metamfetamin, 1 gram Esrar, 4 adet sentetik Ecza Hap, uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıstan da 2 gram Metamfetamin elde geçerildi.

Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, Y.Ş. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce Sulh ceza mahkemesince tutuklandı.