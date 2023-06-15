Uyuşturucu operasyonu

Düzce’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda metalfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu

İHA’nın haberine göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı-projeli çalışmada; Düzce Merkez Konuralp Mahallesinde Y.Ş. isimli yakalandı.

Şahsın üzerinde aracında ve ikametinde yapılan aramada 2 parça toplam 10 gram Metamfetamin, 1 gram Esrar, 4 adet sentetik Ecza Hap, uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıstan da 2 gram Metamfetamin elde geçerildi.

Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, Y.Ş. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce Sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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