Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta H.Ş., isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 319 blister halinde 4 bin 466 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu madde getirecekleri şüphesiyle çevreyolu üzerinde durdurulan araç ve M.B. ve E.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 13,55 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si olan H.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

E.Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.