Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

Bilecik Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu ile Mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından, Yenipazar ilçesi Belkese köyünde kenevir ekimi ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Alınan izinlerin ardından kimliği tespit edilen 2 şüphelinin İstanbul'da bulunan adreslerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 2 kilogram esrar, 17 kök kenevir, 1 adet tabanca, 100 adet tabanca mermisi, 11 adet uyuşturucu içerikli hap, 7 bin 500 TL para ve çok sayıda uyuşturucu madde ambalajlamada kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sonucunda, G.D. ve Y.G. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

